Кінологи не виявили людей під уламками

Сьогодні у центральному районі Одеси сталося обрушення двоповерхового будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, одразу на місце прибули аварійно-рятувальні підрозділи МНС.

У зруйнованому будинку були розташовані дві квартири. За інформацією сусідів, у квартирі на першому поверсі проводилися ремонтні роботи з порушенням будівельних норм, що, ймовірно, і стало причиною обрушення всього будинку.

При проведенні рятувальних і пошукових робіт були задіяні 60 рятувальників МНС, 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та кінологи. Під уламками людей не виявлено.