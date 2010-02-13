Мінтранс мобілізує всі підрозділи через погіршення погодних умов

У зв`язку з тим, що в найближчі тижні на більшій частині території України очікується значне ускладнення погодних умов, яке може негативно вплинути на функціонування об`єктів і підприємств транспортно-дорожнього комплексу і галузі зв`язку, 12 лютого перший заступник міністра транспорту і зв`язку України Василь ШЕВЧЕНКО, виконуючий обов`язки міністра, доручив усім підрозділам міністерства негайно вжити необхідні заходи щодо забезпеченню безпеки руху транспортних засобів, судноплавства, польотів, охорони праці і пожежної безпеки.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансзв’язку.

Зокрема, в найближчий день передбачено провести позачергові засідання підгалузевих груп-штабів галузі на предмет оперативного реагування на надзвичайні ситуації на транспорті, пов`язані з несприятливими погодними умовами.

В.о. міністра зобов`язав керівників підпорядкованих підприємств, установ і організацій здійснити перевірки наявності запасів паливно-мастильних матеріалів і запасів казанно-пічного палива для роботи котельних для оперативного реагування на погіршення погодних умов, а в разі потреби - забезпечити їх поповнення до встановлених нормативів.

На ділянках автомобільних доріг, які є традиційно проблемними в складних зимових умовах, здійснюватиметься обов`язкове патрулювання силами і засобами дорожньо-патрульної служби. Крім того, працюватимуть регіональні мобільні загони "Укравтодору" з оперативного реагування на можливе виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах державного і місцевого значення та ліквідації їх наслідків.