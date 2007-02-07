МАК назвав винних в авіакатастрофі Ту-154 під Донецьком

Причиною катастрофи літака Ту-154М "Пулковських авіаліній", який розбився 22 серпня 2006 року під Донецьком, будуть названі неправильні дії екіпажу, пише газета "Коммерсант".

Саме до такого висновку, за даними видання, прийшов Міждержавний авіакомітет (МАК), що проводив розслідування катастрофи. Про завершення розслідування МАК було оголошено у понеділок, проте його результати не будуть офіційно оприлюднені до тих пір, поки документ не затвердить Міністерство транспорту Росії.

Про те, що основною версією того, що сталося вважають неправильні дії екіпажу Ту-154М, повідомлялося ще в жовтні 2006 року, коли стали відомі результати попереднього розслідування. Однак проти цієї версії виступало керівництво авіакомпанії, що заявляло, що під час власного розслідування їм вдалося встановити, що причиною катастрофи була "сукупність чинників", а екіпаж літака правил експлуатації повітряного судна не порушував.

Нагадаємо, що 22 серпня на шляху літака, який виконував рейс Анапа-Санкт-Петербург і летів на висоті 11,6 тисяч метрів, опинився потужний грозовий фронт. Намагаючись його обійти, екіпаж, за розпорядженням диспетчерів, збільшив висоту на 300 метрів, проте літак почав втрачати швидкість. Командир екіпажа Ту-154 Іван Карагодін ухвалив рішення відключити автопілот і перейти на ручне управління.

Подальші події, за даними МАК, пише "Коммерсант", розвивалися таким чином: розраховуючи одночасно піднятися і ухилитися від блискавок, командир заклав крутий віраж управо і потягнув штурвал на себе, задираючи ніс машини. Після того, як пролунав сигнал про перевищення допустимого кута атаки, Карагодін почав зворотні дії: різко перевів машину з правого розвороту в лівий і віддав штурвал, щоб секундою пізніше знов спробувати набрати висоту. Від цих маневрів літак опинився майже у вертикальному положенні. За 12 секунд Ту-154 піднявся до висоти 12,8 тисячі метрів і завмер, оскільки два з трьох його двигунів заглухли, потім зірвався в плаский штопор і розбився.

На думку експертів, провина екіпажа полягає вже в самому польоті в грозу, який є забороним льотними інструкціями. Льотчики, вважають вони, зобов`язані були відкласти рейс, або, побачивши грозу у польоті, облетіти її або сісти на запасний аеродром.

Ту-154, вказують експерти, в умовах, що склалися, міг благополучно перевалити через грозовий фронт. Проте такий маневр вимагав від екіпажа витримки і високої кваліфікації, якими льотчики не володіли. Опинившися в зоні складних метеоумов, повідомили видання учасники розслідування, командир екіпажа не вважав за потрібне посадити в крісло поряд з собою досвідченого другого пілота, який міг йому допомогти в критичній ситуації. На правому пілотському кріслі до самого зіткнення із землею знаходився стажист Андрій Ходасевич, який налітав всього 30 годин.

Проте з такими висновками про причини катастрофи, пише "Коммерсант", категорично незгодне керівництво ГТК "Росія" (колишнє "Пулково"). За їх версією, екіпаж не вів літак на грозу, а обходив її наданим українськими диспетчерами коридором, проте у момент здійснення маневру Ту-154 наздогнав мезоциклон, про який синоптики не встигли попередити пілотів.

Дії вихрового потоку призвели до спотворення показань навігаційних приладів, які, у свою чергу, вплинули на коректну роботу автопілота. Автоматика почала розгойдувати ніс авіалайнера, вважають у компанії, з чим намагався боротися командир екіпажа, перевівши управління у ручний режим. У практично вертикальному положенні на висоті в 12,8 тисячі метрів, на думку авіакомпанії, Ту-154 опинився не через дії екіпажа, а через висхідний потік повітря, який підкинув літак.

Експерти МАК, перевіривши цю версію, пише "Коммерсант", пришли до висновку, що вона не відповідає дійсності. Зокрема, встановивши траєкторію останнього польоту Ту-154, вони прийшли до висновку, що екіпаж дійсно скористався обхідним маршрутом, але лише частково.

Не знайшла у них підтвердження і версія про мезоциклон і потужні повітряні потоки. Дані бортових самописців, кажуть вони, свідчать, що на лайнер не діяли ніякі сторонні сили, наприклад, повітряні потоки.

Головним же аргументом на користь версії МАК, пише "Коммерсант", стало математичне моделювання польоту Ту-154М на великих кутах атаки. Виявилось, що кут атаки в даній ситуації був близько 15-20 градусів і вище. Тоді як нормальними в цивільній авіації вважаються значення близько 5-6 градусів.

Очікується, що результати розслідування МАК будуть затверджені держкомісією на чолі з міністром транспорту Ігорем Левітіним в кінці февраля-на початку березня 2007 року. Після цього розслідування причин катастрофи Ту-154М "Пулковських авіаліній", у якій загинуло 170 чоловік, вважатиметься офіційно завершеним.

Лента.ру