Кличко - проти охорони Київради (фоторепортаж)

2 березня депутати опозиційного Блоку Кличка намагалися провести до зали представників профспілкових організацій Володимирського та Житнього ринків та помічників депутатів Київради, що й спровокувало агресивну реакцію в охоронців. Останні розпочали штовханину перед входом до кулуарів залу засідань та застосували фізичну силу до депутатів та представників ринків.

«Ще вранці в установленому порядку ми подали списки людей, яких запросили на сесію Київради. Але влада вкотре проігнорувала нас, і в результаті до зали засідань не могли потрапити не лише запрошені люди, але й самі депутати від нашої фракції», – сказав Віталій Кличко.

Врешті, як повідомляв УНІАН, депутати задовольнили протест прокуратури та скасували рішення про приватизацію приміщень Володимирського та Житнього ринків. За відповідний проект рішення проголосували 111 з 116 присутніх у залі депутатів.

Згідно з рішенням Київради, протягом 30 днів буде проведено перевірку фінансово-господарської діяльності вказаних ринків. Крім того, депутати на одному з наступних засідань Київради заслухають звіти керівництва цих комунальних ринків про роботу їх підприємств, а також розглянуть пропозиції щодо подальшого ефективного використання майна.

Фото Андрія Скакодуба / УНІАН