Кличко - проти охорони Київради (фоторепортаж)
Депутати Блоку Кличка намагалися провести до зали представників профспілкових організацій Володимирського та Житнього ринків...
2 березня депутати опозиційного Блоку Кличка намагалися провести до зали представників профспілкових організацій Володимирського та Житнього ринків та помічників депутатів Київради, що й спровокувало агресивну реакцію в охоронців. Останні розпочали штовханину перед входом до кулуарів залу засідань та застосували фізичну силу до депутатів та представників ринків.
«Ще вранці в установленому порядку ми подали списки людей, яких запросили на сесію Київради. Але влада вкотре проігнорувала нас, і в результаті до зали засідань не могли потрапити не лише запрошені люди, але й самі депутати від нашої фракції», – сказав Віталій Кличко.
|Представники профспілок ринків намагаються потрапити до сесійної зали перед початком засідання Київради
Врешті, як повідомляв УНІАН, депутати задовольнили протест прокуратури та скасували рішення про приватизацію приміщень Володимирського та Житнього ринків. За відповідний проект рішення проголосували 111 з 116 присутніх у залі депутатів.
Згідно з рішенням Київради, протягом 30 днів буде проведено перевірку фінансово-господарської діяльності вказаних ринків. Крім того, депутати на одному з наступних засідань Київради заслухають звіти керівництва цих комунальних ринків про роботу їх підприємств, а також розглянуть пропозиції щодо подальшого ефективного використання майна.
Фото Андрія Скакодуба / УНІАН