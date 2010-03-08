Грабіжники позбуваються речей, боячись масових арештів

Мешканці постраждалої від землетрусу Чилі, які вирішили привласнити чуже майно на хвилі загального хаосу, спішно позбуваються награбованого. На узбіччя доріг мародери викидають нещодавно здобуті ними нові телевізори, холодильники і меблі, щоб уникнути масових арештів. Поліція міста Консепсьон, яке найсильніше постраждало від розгулу стихії, вже почала обшуки в будинках жителів, підозрюваних у мародерстві.

Вже арештовано близько 20 мародерів, передає Associated Press. За заявою влади, та сама доля спіткає всіх учасників грабежів зруйнованих магазинів, супермаркетів і будинків.

За останніми даними, кількість впізнаних жертв руйнівного землетрусу досягла 279 чоловік. Всього постраждали близько двох мільйонів чоловік, зруйновано майже півтора мільйони будинків, мости, автотраси. Більше всього постраждали столиця Сантьяго і велике місто Консепсьон, а також інші центральні райони країни.