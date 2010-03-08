Кури забили на смерть лисицю

Родина курей забила на смерть лисицю, що прокралася до курника на фермі в англійському графстві Ессекс, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на британський телеканал Sky News.

Господиня ферми, 43-річна Мішель Корделл, яка зайшла в курник по яйця, побачила наслідки драматичної розправи над непроханою гостею.

"Маленький столик в кутку курника, на якому зазвичай сидять кури, був перекинутий і лежав біля голови лисиці. Схоже, вони штовхнули стіл, збили лисицю з ніг і задзьобали її до смерті", - припустила жінка, знайшовши в сараї скривавлену з голови до ніг тварину.

Вона розповіла, що лисиці і раніше прокрадалися до курника, але попередні бої виявлялися нерівними і зазвичай закінчувалися жертвами з боку птахів. Цього разу, навчені гірким досвідом курки Іззі, Понго і Пеккі, змогли взяти гору, але головну роль в сутичці, на її думку, зіграв півень Дюд, якого сім`я фермерів свого часу виростила з курчатка.

Важливим чинником, на думку Корделл, стало і те, що лисиця була молодою і недосвідченою, а "Дюд і Іззі у мене великі птахи", - пояснила господиня ферми.