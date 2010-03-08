ДТП на трасі Київ-Чоп: один загиблий, п'ять поранених

О 15.15 7 березня у Свалявському районі Закарпаття, на автошляху Київ – Чоп, водій автомобіля „Mitsubishi L200” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем „ВАЗ-21099”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 людина, ще 5 людей, із них 2 дитини, 2006 та 2008 років народження, з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані до центральної райлікарні. Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС. Усього за добу на території країни зареєстровані 64 автоаварії, в яких загинули 6 і травмовані 99 людей.