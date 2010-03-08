На eBay продано ядерний бункер

У Великій Британії на інтернет-аукціоні eBay продано ядерний бункер часів "холодної війни", збудований 1959 р. Неназваний покупець виклав за нього 20,6 тис. фунтів стерлінгів (22,872 тис. євро), за початкової ціни 500 фунтів стерлінгів (555,1 євро), передає Associated Press.

Бункер був збудований службою спостерігачів за повітрям для стеження за поширенням радіації після ядерного вибуху. У двокімнатному приміщенні є телефон, біотуалет і кілька вентиляційних шахт. Розташований він за 260 км від Лондона.

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