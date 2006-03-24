Богословську Європа не чекає

Слухала вранці Богословську по IСTV й дивувалася: коли нарешті наші політики перестануть говорити махровими, закостенілими штампами? Вона знову цитувала Кучму, який ще в 1992 році заявив: “Європа нас не чекає”. Правда цю думку пані Інна видавала за свою.

Ну з якого доброго дива нас мають десь чекати? Хіба ми просимося в гості чи в клуню на ніч? Ми в себе дома, і Європа – принаймні географічно – нікуди з України не подінеться, навіть якщо Україна не чекатиме її.

Китайців у Європі точно ніхто не чекає. Але подивіться на європейські крамниці: там із ширпотребу 70 відсотків барахла – китайського виробництва. Ось де “європейський вибір”! (знов цитата Кучми, правда пізнього).

Ще пані Богословська зрекла щось про НАТО. Приблизно таке: “Росія ніколи не допустить біля своїх кордонів ворожнечого блоку”. Вона так і сказала – “ворожнечого”. Та ж Радянського Союзу, пані Ірино, давно не існує, як і не існує ідеологічної ворожнечі між соціалістичним і капіталістичним таборами. А якщо відпала ідеологічна ворожнеча, то про що тоді йдеться, про які “ворожнечі” блоки? Цей ворожнечий блок давно підпер Росію у Прибалтиці - й нічого, світ не перевернувся.

Позаблоковий статус, про який каже Богословська, - це чиста риторика. Ніяким чином така велика держава не зможе залишатися “скраю”, “ні вашим, ні нашим”.

Хоча загалом мені шкода, що така поважна пані вдруге взяла участь у створенні явно провального виборчого проекту – “Віче” (перший називався КОП – Команда озимого покоління). Шкода, що вас не буде в парламенті...

Ілона Вишинська, м. Київ