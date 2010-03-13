У Криму людина загинула під колесами потягу
10:43, 13 березня 2010Разное
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Машиніст каже, лежав спеціально...
Чоловік загинув під колесами вантажного составу в Бахчисараї, у Криму.
Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників увечері 12 березня від чергової «швидкої допомоги».
За словами машиніста, чоловік лежав на залізничній колії і на його сигнали не реагував.
Особа загиблого встановлюється.
На місці події працюють працівники лінійного відділу міліції.
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