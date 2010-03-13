На лижній трасі у Славському травмувалося четверо туристів

Минулої доби, 12 березня, Львівським гірським пошуково-рятувальним загоном на лижній трасі гори Високий Верх у гірськолижному курорті Славське травмувалося чотири туристи-лижники, яких було евакуйовано з гори рятувальниками МНС. Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Львівським гірським пошуково-рятувальним загоном МНС України з початку року було надано допомогу 160 травмованим туристам-лижникам.

Як інформує ГУ МНС України у Львівській області, 12 - 14 березня в горах Львівської області спостерігається погіршення погодних умов.