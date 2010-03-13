У Болгарії конфіскували купюру в 1 мільйон доларів США

Болгарські митники конфіскували з експрес-пошти купюру номіналом в 1 мільйон доларів США, повідомило митне управління Болгарії в суботу.

«Банкнота, випущена в 1923 році, була захована в пакеті експрес-пошти з документами, який був посланий з Болгарії до Іспанії. Має відбутися експертиза, яка встановить, чи справжня ця банкнота, а також яка її нумізматична цінність», - зазначається в заяві.

Як передає РІА "Новости", Міністерство фінансів США на своєму сайті повідомляє, що максимальний номінал серед випущених ним купюр належить золотому сертифікату 1934 року на 100 тисяч доларів. Зараз найбільша купюра, яка випускається в США, має номінал в 100 доларів.

Американському Мінфіну відомі так звані платинові сертифікати номіналом в мільйон доларів, копії яких періодично присилають до Вашингтона громадяни, які цікавляться достовірністю купюр.

Секретна служба США, яка займається запобіганням підробці доларів, провела розслідування щодо цих купюр ще в 1982 році, повідомляє Мінфін. Було встановлено, що банкноти друкувала приватна канадська компанія як художній витвір, ціна однієї такої купюри на продаж становила 1 долар США.

Американські спецслужби дійшли висновку, що при друкуванні цих банкнот закони США не були порушені.