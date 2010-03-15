Результати перших у 2010 р. перегонів Формули-1

Іспанець Фернандо АЛОНСО виграв перші перегони Формули-1 в 2010 році.

Як передає Лента.ру, він фінішував на Гран-прі Бахрейна попереду свого партнера по команді Феліпе МАССІ, який відстав від переможця на 16 секунд.

Третім прийшов англієць Льюїс ХЕМІЛТОН з McLaren. Себастьян ФЕТТЕЛЬ, який стартував з поул-позиції, через поломку системи вихлопу на його боліді фінішував лише четвертим.

Чинний чемпіон світу Дженсон БАТТОН завершив перегони сьомим позаду Міхаеля ШУМАХЕРА. Той, у свою чергу, програв одну позицію своєму напарникові Ніко РОСБЕРГУ.

Всього в перегонах брали участь 12 команд.

У Кубку конструкторів після першого етапу попереду Феррарі (43 очки), за нею йдуть МакЛарен Мереседес (21), Мерседес Джі-Пі (18) та Ред Булл Рено (16).

Наступний Гран-прі відбудеться в Австралії 28 березня.