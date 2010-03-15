Ловці тунців відбили атаку піратів в Індійському океані

00:23, 15 березня 2010
Разное
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На судні була охорона

Іспанське судно-тунцелов Txori Argi відбило напад піратів в Індійському океані.

Вельботи морських розбійників наблизилися до судна, проте після того, як охорона зробила кілька попереджувальних пострілів пірати повернули назад, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на іспанські ЗМІ.

Сутичка сталася за 148 км від побережжя Сейшельських островів.

 

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