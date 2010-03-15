На Київському водосховищі добровольці рятують рибу від замору (фото)

Через морози та товсту кригу рибі бракує кисню у воді. Щоб врятувати становище, рибалки на Київському водосховищі кілька тижнів тому почали рубати лунки. В них вставляли снопи з очерету, щоб проходило повітря.

Масовий замор риби почався після різкого спуску води у водосховищі більш ніж на 1 метр. Через кисневе голодування риба, що раніше збилася біля тріщин у льоду, тепер опинилася в крижаній пастці і масово гине.

Рибалки-любителі почали сколювати кригу на мілині в районі 3-х кілометрів від греблі і біля селища Лебедівка, Вишгородського району. Криголам у водосховище пройти не може, він знаходиться в річпорту Києва і через шлюзи не пройде, тому в операції брали участь добровольці, рибоохорона, МНС, рибалки.

Фото Олександра Синиці / УНІАН