Мер Херсона запропонував людям самим лагодити автошляхи

Херсонський міський голова Володимир САЛЬДО закликає громадські об’єднання, організації міста та заможних городян відновлювати автошляхи міста своїми силами та за власні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення розміщено на офіційному сайті мерії обласного центру.

«Я запрошую до співробітництва всі громадські об`єднання й організації незалежно від політичних уподобань, заможних херсонців, які представляють ці громадські формування, - давайте об`єднаємося для розв`язання однієї з найважливіших проблем цього року - відновлення дорожнього покриття», - йдеться у зверненні.

Також в документі наголошується, що міською радою передбачене фінансування першочергових робіт з капітального й поточного ремонту доріг. Але бюджетного фінансування, навіть у менш складні часи, не вистачає для проведення їх у необхідних обсягах. Розв`язання цієї проблеми вимагає консолідованих зусиль.

«Пропоную вам вибрати ділянки, де силами громадського формування провести комплекс відповідних робіт. Це стане своєрідним конкурсом конкретного внеску в спільну справу розвитку міста. А проконтролювати якість проведеного ремонту зможуть самі городяни, представники громадськості, депутатського корпусу міської ради» - закликав городян В.САЛЬДО.

Також в документі вказується, де саме треба докладати зусилля, бо на підставі дефектних актів визначені найбільш критичні ділянки доріг, пошкоджених під час зими, де, крім того, є велике навантаження на дорожнє полотно у зв`язку з величезною кількістю транспорту.

Крім того, міський голова пропонує всім небайдужим до проблеми направляти свої пропозиції щодо додаткових (крім бюджетних) джерел фінансування першочергових робіт з ремонту асфальтобетонного покриття вулично-дорожньої мережі та перелік об`єктів, які будуть відремонтовані, на адресу виконавчого комітету міської ради.

Як повідомлялося, міська рада виділила на своїй сесії 26 лютого близько 0,6 млн. грн. на відновлення пошкодженого покриття шляхів міста. В той же час за попередніми підрахунками спеціалістів Херсонської облдержадміністрації, на ямковий ремонт доріг у місті необхідно щонайменше в 10 разів більше.