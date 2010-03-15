Автомобіль херсонського губернатора врізався в тролейбус

Службовий автомобіль голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА «Фольксваген Туарег» врізався у міський тролейбус.

Як повідомило джерело УНІАН в облуправлінні ДАІ, унаслідок ДТП ніхто з людей не постраждав. Подія сталася учора (14 березня) ввечері у Херсоні на перехресті вул. Перекопська і Чорноморська, повідомило джерело.

Офіційно ДАІ поки що не коментує інцидент.

Водночас сам Б.СІЛЕНКОВ у телефонній розмові підтвердив факт ДТП і зауважив, що в момент аварії він не перебував у авто.

«Попередньо, аварія сталася через неуважність водія. Машина зараз на штрафмайданчику ДАІ чекає відповідної експертизи», - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

При цьому голова облдержадміністрації заявив, що його дивує – з огляду на стан дорожнього покриття в обласному центрі та на деяких автошляхах Херсонщини, – як службові автомобілі ОДА, що багато їздять дорогами регіону, досі майже всі цілі.