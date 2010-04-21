Астрологи просять парламент дати їм спокій

Українські астрологи закликають народних депутатів переглянути законопроект, яким передбачається заборона діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, а також астрологів.

Відповідну заяву представники Конгресу астрологів України оголосили на прес-конференції в УНІАН.

"Ми висловлюємо стурбованість щодо визначення астрології як інструменту порушення здоров’я нації та пропонуємо переглянути запропоновану редакцію законопроекту, вилучивши з неї слово "астролог", - зазначається у документі.

Як зазначила голова громадської організації "Академія Професійної Астрології" Олена КАЛАНТАРОВА, "астрологія - це наука з дослідження процесів, що розвиваються у часі, яка грунтується на цілком науковому методі порівняльного аналізу хронології циклів великих космічних об’єктів та людської істоти, як частини біо- та ноосфери планети Земля".

"Ми не передрікаємо майбутнє, перебуваючи в якомусь незвичному психологічному стані, все будується на основі наукових знань і аналітики", - наголосила вона.

О.КАЛАНТАРОВА вважає, що "ті, хто писав цей законопроект, не знають, що таке астрологія".

У свою чергу присутня на прес-конференції астролог Олена МАКСИМОВА сказала, що запропонований законопроект непродуманий і дозволяє органам влади у разі ухвалення трактувати його як завгодно. При цьому вона припустила, що у випадку заборони діяльності астрологів "наступним кроком може бути введення цензури".

"Ми за те, щоб були створені офіційні навчальні заклади з астрології. Якщо заборонять професію "астролог", розквітне шарлатанство", - зазначила О.МАКСИМОВА.

У свою чергу астролог Петро КУР’ЯТ нагадав, що з 1995 року астрологія як професія внесена до офіційного державного реєстру професій.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня цього року семеро народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроект за № 6299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та послуг з передріканням майбутнього (долі)".