Greenpeace завалила енергетиків гноєм

Активісти Greenpeace перегородили вхід до Бразильського агентства з електроенергії (Aneel) трьома тоннами гною, повідомляє РІА “Новости” – Екологія з посиланням на місцеві ЗМІ.

Маніфестанти висловили таким нестандартним чином свій протест проти планів будівництва ГЕС "Белу Монті" у бразильській Амазонії.

На думку Greenpeace, будівництво станції на річці Шингу в басейні Амазонки може завдати істотної шкоди екології регіону, натомість віддача від виробленої енергії буде низькою.

"Бразилії потрібна електроенергія, але не з Белу-Монті", - сказав один з організаторів акції.