Шизофреник у Чернігові вбив трьох людей до дня народження Гітлера

Працівники міліції сьогодні ввечері близько години тому затримали жителя Чернігова, який вчора вбив на вулицях міста трьох осіб і покалічив ще одну людину.

Як повідомив УНІАН директор Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЕЄВ, затриманий - молодик 1988 року народження, за даними медиків, він хворий на шизофренію.

За словами Д.АНДРЕЄВА, у затриманого вилучено знаряддя вбивства – лопату з коротким держаком, одяг зі слідами крові. Всі ці предмети передані на дослідження експертам.

Крім того, співрозмовник агентства зазначив, що, за попередніми даними, затримана особа є прихильником нацистської ідеології, і вчинила злочини саме в день народження Адольфа Гітлера.

Разом із тим Д.АНДРЕЄВ зазначив, що затримання підозрюваного відбулося завдяки складеному потеріплою особою, яка вижила внаслідок нападу, фотороботу нападника, інформації місцевих жителів та даними персоналу медичних установ, які перевіряли свої картотеки на можливість виявлення серед хворих особи, яка була оголошена в розшук.

Порушена кримінальна справ. Іде допит та документація відповідних даних.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові ввечері 20 квітня упродовж кількох годин з надзвичайною жорстокістю було вбито троє людей. У всіх загиблих повністю розтрощено голови невідомим предметом, ймовірно, лопатою.

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ взяв під особистий контроль розслідування трьох жорстоких вбивств у Чернігові.