Підприємець подарував 20 патрульних машин обласній ДАІ

30 квітня підрозділам управління ДАІ ГУ МВС України в Сумській області урочисто вручили ключі від 15 патрульних автомобілів «ВАЗ-21099» і 5 автомобілів «ВАЗ-2107».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ ГУ МВС України в Сумській області, такий подарунок зробив директор СП «Брацлав» Сергій МИХАЙЛЕНКО, давній друг нового начальника ДАІ Сумської області Віталія КАРМАЗІНА. Саме підприємство «Брацлав» розташоване у Вінницькій області, де починав свою кар`єру В.КАРМАЗІН, і спеціалізується на доїльному устаткуванні.

За словами С.МИХАЙЛЕНКА, він і раніше допомагав даїшникам у різних регіонах країни, але такий великий презент зробив вперше, зазначивши, що вартість «гуманітарної допомоги» становить більше 1 млн. грн.

Як подяку меценатові вручили нагрудний знак за співпрацю з ДАІ та іграшковий кабріолет червоного кольору з наклейками «Державтоінспекція».

На сьогоднішній день в Сумській області рухомий склад ДАІ становить 110 одиниць службового транспорту.