Вулиці в Мукачевому присвоєно ім'я Лєха Качинського

У закарпатському місті Мукачево одній з вулиць присвоєно ім’я Президента Польщі Леха Качинського, який трагічно загинув в авіакатастрофі 10 квітня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Закарпатської обласної ради.

Як йдеться у повідомленні, відповідне рішення депутати ухвалили під час пленарного засідання сесії Мукачівської міської ради 29 квітня.

Підставою для найменування, згідно з рішенням, є той факт, що трагічно загиблий польський Президент «…багато зробив для зміцнення та розвитку дружби між українським та польським народами».