Вулиці в Мукачевому присвоєно ім'я Лєха Качинського
09:40, 01 травня 2010Разное
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Рішення міськради
У закарпатському місті Мукачево одній з вулиць присвоєно ім’я Президента Польщі Леха Качинського, який трагічно загинув в авіакатастрофі 10 квітня.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Закарпатської обласної ради.
Як йдеться у повідомленні, відповідне рішення депутати ухвалили під час пленарного засідання сесії Мукачівської міської ради 29 квітня.
Підставою для найменування, згідно з рішенням, є той факт, що трагічно загиблий польський Президент «…багато зробив для зміцнення та розвитку дружби між українським та польським народами».
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