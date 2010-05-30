Двоє людей загинули на трасі Херсон-Сімферополь
14:35, 30 травня 2010Разное
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Водій не впорався з управлінням
Двоє людей загинуло і одна в тяжкому стані госпіталізована в лікарню внаслідок аварії легкового автомобіля на трасі Херсон – Сімферополь у Криму, біля села Дмитрівка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, водій автомобіля «Лексус» не впорався з керуванням, машина з`їхала на узбіччя і перекинулася.
Загинули водій, житель Дніпропетровська, і пасажир із Сімферополя.
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