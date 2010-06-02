130 маршруток провели страйк проти перевірок ДАІ

У Вінниці вчора 130 маршруток провели попереджувальний страйк.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили автоперевізники.

За їхніми словами, у такий спосіб вони висловили протест проти масових перевірок з боку ДАІ транспорту перевізників. На їхню думку, такі перевірки – необґрунтовані.

«Спершу, перевіряючи, співробітники Державтоінспекції «чіплялись» до ручного гальма. Останнім часом претензії пред’являються до «газелівських» ресорів, які буцімто зменшують гальмівний шлях наших «Мерседесів». Ми 10 років їздили на цих більш витривалих ресорах і все було нормально, а тепер щоб закрили очі – необхідно платити 100-200 грн. І так щодня! Саме тому ми вирішили сьогодні не виїздити на маршрути і проводимо такий попереджувальний страйк», - пояснив один із перевізників.

У свою чергу, в Державтоінспекції Вінницької області УНІАН повідомили, що перевірка транспортних засобів маршрутників здійснюється у рамках загальнодержавної операції «Автобус-2010» з метою зменшення і попередження аварійності на пасажирському транспорті.

«У перший день проведення цієї операції працівники ДАІ перевірили 282 автобуси, які здійснюють перевезення у Вінниці. 51 транспортний засіб виявився у технічно несправному стані, експлуатувати 16 було заборонено із вилученням талону державного техогляду. Працівники ДАІ видали 8 приписів і оштрафували за виявлені порушення 8 посадовців», - повідомили у ДАІ Вінницької області.

Начальник обласного Управління Державтоінспекції Геннадій ПРОКОПОВИЧ зазначив, що за 5 місяців 2010 року на території Вінницької області збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв транспортних засобів, які перевозять пасажирів. У результаті цього у порівнянні з аналогічним періодом минулого року травмовано на 30 осіб більше.

З метою запобігання загостренню ситуації з пасажирськими перевезеннями у Вінниці в обласному ДАІ була проведена робоча зустріч із перевізниками, на якій були визначені проблемні питання і створена спільна робоча група для їх вирішення.

Довідка УНІАН. Маршрутними перевезеннями у Вінниці займаються близько 300 приватних підприємців і 8 автопідприємств, які перевозять пасажирів 740 транспортними засобами (автобусами й мікроавтобусами) на 53 маршрутах у режимі маршрутного таксі.

На маршрутні таксі припадає близько 20% загальноміських перевезень.

Населення Вінниці становить 366,5 тис. осіб.