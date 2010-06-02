Запорізька облрада ввела посаду заступника без зарплати

Запорізька обласна рада порушуючи закон "Про місцеве самоврядування", яким визначається наявність у голови обласної ради лише двох заступників, зберегла посаду третьому заступнику Леоніду АНІСІМОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на позачерговій сесії Запорізької облради при розгляді питання про скорочення "зайвого" заступника голови Запорізької облради шляхом таємного голосування за звільнення Л.АНІСІМОВА висловилися 43 депутати (проти - 42), тоді як для ухвалення рішення про скорочення третього заступника необхідний був 61.

За результатами такого голосування Л.АНІСІМОВ, за словами голови облради Павла МАТВІЄНКА, зберіг посаду, але залишився без заробітної плати, яка передбачена бюджетом області тільки на двох заступників голови обласної ради.

"Сьогодні виник правовий казус: немає штатної посади (за наявність у штаті облради 2 заступників замість 3 депутати проголосували на попередній сесії - УНІАН), значить, немає заробітної плати. Це норма Бюджетного кодексу. Тому я сьогодні підготую всі необхідні листи у відповідні органи і, мабуть, у тому або іншому вигляді ми повернемося до цього питання на наступній сесії", - констатував голова Запорізької обласної ради.