На трасі Чернівці-Хмельницький перекинувся рейсовий ”Ікарус”: є постраждалі

На Хмельниччині, біля с.Правдівка Ярмолинецького району, на автошляху “Чернівці-Хмельницький” рейсовий автобус "Ікарус", у якому перебувало 20 пасажирів, з`їхав у кювет та перекинувся.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало п’ятеро пасажирів автобусу, яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.

Всього за добу на території країни зареєстровано 107 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 12 осіб та 134 - травмовано.