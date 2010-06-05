Чоловік відповів стріляниною на спробу відрізати його квартиру від світла

Житель Запоріжжя влаштував стрілянину під час спроби працівників структурного підрозділу ВАТ "Запоріжжяобленерго" відключити від енергопостачання його квартиру за крадіжку електроенергії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Запоріжжяобленерго", інцидент стався 2 червня.

"Група контролерів при проведенні перевірки приладів обліку в багатоповерховому житловому будинку в Жовтневому районі Запоріжжя виявила в одній з квартир безоблікове підключення, яке давало можливість господарю квартири користуватися електроенергією безплатно. Контролери склали акт про порушення правил користування електричною енергією і, згідно з правилами, мали намір відключити порушника. У відповідь господар квартири - чоловік 1989 р.н. - вибіг на площадку і почав погрожувати працівникам РЕС пістолетом, потім зробив кілька пострілів у стіну, намагаючись чинити на працівників обленерго психологічний тиск", - повідомили в прес-службі.

Для вирішення ситуації на місце події були викликані працівники міліції, які вилучили зброю.

"На даний момент пістолет знаходиться на експертизі, вирішується питання про порушення кримінальної справи. Обставини події знаходяться на контролі керівництва ГУ МВС України в Запорізькій області", - повідомили в прес-службі.

За даними директора корпоративної безпеки ВАТ "Запоріжжжяобленерго" Юрія ШАРАЄВСЬКОГО, за останні два роки в регіоні було зафіксовано 8 випадків із застосуванням зброї, зокрема 4 - з початку 2010 року, у зв`язку з чим у компанії "мають намір вжити заходів для безпеки своїх працівників, а також для інформування споживачів про відповідальність (аж до кримінальної) за такі дії".