В Іраку впав гелікоптер з українським екіпажем на борту

Гелікоптер грузинської авіакомпанії "Тушеті", задіяний в гуманітарних операціях в Іраку, в середу зазнав аварії поблизу міста Аластан. Про це повідомила грузинська телекомпанія "Імеді".

На борту гелікоптера знаходився український екіпаж у складі трьох пілотів, а також пасажири з місцевих жителів. За даними телекомпанії, при падінні легкі тілесні ушкодження дістали тільки льотчики. Проте, всіх учасників авіаінциденту доставили в американський військовий шпиталь.

Як передає агентство Новости-Грузия, керівництво авіакомпанії виключає можливість теракту і припускає, що інцидент стався з технічних причин. Телекомпанія не наводить даних про марку і вантажопідйомність гелікоптера.

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