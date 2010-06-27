Свінгерській клуб вступив до профспілки

Керівник популярного в Данії свінгерського клубу Bella Fantasia підписав договір з найбільшою в країні профспілкою для того, щоб забезпечити своїх співробітників належними умовами праці, повідомляє Газета.ру з посиланням на The Copenhagen Post.

"Якщо ми хочемо, щоб похід до свінг-клубу став таким же природним явищем як до супермаркету по пиво чи в кіно, ми повинні щось робити», – заявив власник клубу.

Договір з профспілкою зобов`язує його виплачувати персоналу належну зарплату, надавати оплачувану відпустку, пенсії і оплату наднормових та роботи по вихідних.