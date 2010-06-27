Найнезугарніший собака світу-2010 (фото)

Собака породи чихуахуа переміг у конкурсі "Найнезугарніший собака світу 2010", який щорічно проходить в Каліфорнії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на AP.

Чотирирічна Принцеса Еббі вразила суддів своїм викривленим боком і ногами, а мордочку гладкошерстого собаки "псує" практично закрите око.

Хазяйка собаки Кетлін Френсіс (Kathleen Francis), коли одержувала чек на тисячу доларів, сказала, що здивована перемогою Еббі: "Я зовсім не вважаю, що вона страшна, думаю, вона найкрасивіша в світі". За словами хазяйки, вона взяла собаку п`ять місяців тому, і це був перший турнір Еббі. Вади в зовнішності собаки природжені, вважають фахівці.

Собака породи китайська чубата на кличку Міс Еллі, яка мала титул "Найнезугарнішого собаки світу 2009", трохи не дожила, щоб захистити свій титул - вона померла на початку червня у віці 17 років у Теннесі.