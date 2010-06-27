Найнезугарніший собака світу-2010 (фото)
05:00, 27 червня 2010Разное
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Конкурс щороку проходить у Каліфорнії
|Принцеса Еббі
Чотирирічна Принцеса Еббі вразила суддів своїм викривленим боком і ногами, а мордочку гладкошерстого собаки "псує" практично закрите око.
Хазяйка собаки Кетлін Френсіс (Kathleen Francis), коли одержувала чек на тисячу доларів, сказала, що здивована перемогою Еббі: "Я зовсім не вважаю, що вона страшна, думаю, вона найкрасивіша в світі". За словами хазяйки, вона взяла собаку п`ять місяців тому, і це був перший турнір Еббі. Вади в зовнішності собаки природжені, вважають фахівці.
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