Лідери Німеччини і Англії перервуть переговори на час футболу
16:54, 27 червня 2010Разное
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А хто з них повернеться в доброму гуморі?
Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу зустрічаються давні футбольні суперники - команди Англії і Німеччини, повідомляє Бі-Бі-Сі.Спостерігатимуть за грою навіть на саміті Двадцятки, що проходить у Канаді: канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем`єр-міністр Британії Девід Кемерон мають намір узяти тайм-аут, щоб подивитися цей матч.
Також сьогодні зустрічаються команди Аргентини і Мексики. Переможці цих двох матчів вийдуть до чвертьфіналу.
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