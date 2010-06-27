Лідери Німеччини і Англії перервуть переговори на час футболу

Сьогодні на чемпіонаті світу з футболу зустрічаються давні футбольні суперники - команди Англії і Німеччини, повідомляє Бі-Бі-Сі. Спостерігатимуть за грою навіть на саміті Двадцятки, що проходить у Канаді: канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем`єр-міністр Британії Девід Кемерон мають намір узяти тайм-аут, щоб подивитися цей матч.

Також сьогодні зустрічаються команди Аргентини і Мексики. Переможці цих двох матчів вийдуть до чвертьфіналу.