Біля стадіону, де грають Англія і Німеччина, аварійно сів літак

Літак з футбольними уболівальниками зробив аварійну посадку поряд із стадіоном в південноафриканському місті Блюмфонтейн, на якому о 17.00 розпочався матч 1/8 фіналу чемпіонату світу між командами Англії і Німеччини.

Як передає Reuters, місцева поліція не називає ні причин, через які невеликий літак мусив сідати на автотрасу, ні людей, які були на літаку. Відомо тільки, що це була сім`я південноафриканців і всі мали квитки на матч Англія - Німеччина.

Посадка пройшла вдало: рух машин був на деякий час перервано, але потім, щойно літак відбуксирували на узбіччя, відновлено.

"Ніхто не постраждав", - повідомив представник поліції.