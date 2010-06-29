На Тернопільщині впала з балкона й загинула дитина

10:03, 29 червня 2010
Разное
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Медики намагалися врятувати

У Чорткові Тернопільської області внаслідок падіння з балкона загинула дитина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МНС хлопчик 2009 р.н. випав з балкона квартири на другому поверсі. Його доставили у Чортківську центральну районну лікарню, де медики констатували закриту черепно-мозкову травму і церебральну кому. Невдовзі від отриманих травм хлопчик помер у лікарні.

 

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