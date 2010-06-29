Хорошковського просять звільнити через міжнародний скандал

Інститут світової політики закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити із займаних посад голову Державної прикордонної служби України Миколу ЛИТВИНА та голову Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО як осіб, які несуть персональну відповідальність за затримання 26 червня 2010 року в аеропорту «Бориспіль» керівника представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві цього Інституту.

Як зазначається в документі, “інцидент навколо цього затримання не тільки завдає серйозної шкоди відносинам України з Німеччиною, яка є ключовою європейською країною, але й з Європейським Союзом загалом”.

На переконання Інституту світової політики, “якщо Президент не дасть належної оцінки інциденту та не зробить відповідних кадрових кроків, це означатиме його згоду з діями вищезазначених осіб”.

Інститут світової політики також переконаний, що підготовка до депортації відомого німецького експерта вкрай негативно позначиться на підготовці офіційного візиту Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Німеччини.

У ситуації, що склалася, Інститут світової політики вважає за необхідне термінове проведення спеціального засідання Верховної Ради України, на якому мають бути заслухані з даного питання міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, голова Держприкордонслужби України М.ЛИТВИН та голова СБУ В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Н.ЛАНГЕ впродовж 10 годин в аеропорту «Бориспіль» не пропускали в Україну.

Заборона на в’їзд в Україну представнику Н.ЛАНГЕ була скасована лише після втручання уряду Німеччини.

Аналітики пов’язують затримання Н.ЛАНГЕ з тим, що він критикував дії нової влади України.

27 травня у своїй аналітичній статті «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні Фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди нового Президента В.ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.

Фонд Конрада Аденауера є міжнародним демократичним фондом, який створено Християнсько-демократичним союзом - правлячою політичною партією Німеччини на чолі з Канцлером Ангелою МЕРКЕЛЬ. Фонд Аденауера представлений у 120 країнах світу.