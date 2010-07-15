Літак міністра оборони Німеччини зламався в київському аеропорті

Міністрові оборони Німеччини Карлу-Теодору цу Гуттенбергу, літак якого в середу приземлився для дозаправки в Києві, довелося пробути в столиці України довше запланованого. Як повідомляє РІА “Новости” з посиланням на таблоїд Bild, через неполадку на борту міністрові довелося чекати запасного літака з Німеччини.

Гуттенберг летів у відрядження до азіатських країн. Під час короткої зупинки в Києві член екіпажу наказав всім негайно залишити літак через сильне задимлення в шасі. Як виявилось, через протічку витекла гальмівна рідина, і маленький літак, розрахований лише на 12 пасажирів, довелося залишити для ремонту в Києві.

Ніч з середи на четвер німецький міністр переночував у Києві і планує продовжити шлях увечері на іншому борту, який спеціально для цього прилетів з Німеччини.