Бійці "Беркута" виносять дівчат FEMEN з фонтана на Майдані (фото)
22:19, 15 липня 2010Разное
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Акція протесту проти профілактики труб
Активістки жіночого руху FEMEN купаються у фонтані під час акції протесту під гаслом «Немає води в крані - миюся на Майдані-3» в Києві.
У такий спосіб FEMEN висловили міській владі свій протест проти щорічного профілактичного ремонту труб водопостачання, а також проти підвищення комунальних тарифів.
Троє активісток руху були затримані співробітниками міліції та бійцями спецпідрозділу «Беркут».
Фото Володимира Гонтара / УНІАН
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