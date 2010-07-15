Бійці "Беркута" виносять дівчат FEMEN з фонтана на Майдані (фото)

Активістки жіночого руху FEMEN купаються у фонтані під час акції протесту під гаслом «Немає води в крані - миюся на Майдані-3» в Києві.

У такий спосіб FEMEN висловили міській владі свій протест проти щорічного профілактичного ремонту труб водопостачання, а також проти підвищення комунальних тарифів.

Троє активісток руху були затримані співробітниками міліції та бійцями спецпідрозділу «Беркут».

Фото Володимира Гонтара / УНІАН