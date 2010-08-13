У Білорусі знову затримали українця, який 4 роки риє підземний хід до Польщі

Увечері 12 серпня брестські прикордонники затримали громадянина України, який намагався зробити підкоп, аби потрапити до Польщі. Про це білоруському агентству БЕЛТА повідомили в прес-центрі Держприкордонкомітету Білорусі.

Затримання відбулося приблизно за 350 м від кордону. Документів при чоловікові не було, але його особу відразу ж було встановлено. «Затриманий там не просто надокучив, а добряче набрид», - пояснюють у прикордонному відомстві. Виявляється, вже чотири роки з інтервалом приблизно в шість місяців 60-річний українець намагається за допомогою лопати пробратися до Польщі з Білорусі.

Як пояснили прикордонники, саме специфічна медична довідка допомагає чоловікові уникати покарання і внесення до списку нев`їзних. На заставі впевнені, що через півроку "землекоп" знову з`явиться в цих місцях.

Наразі затриманого оформлено як порушника кордону. Зважаючи на неординарність випадку, його відправили не до ізолятора тимчасового утримання, а в медустанову. Там чоловік пробуде доти, доки його не передадуть українським прикордонникам.