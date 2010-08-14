Інспектора ДПС звільнили за некоректне спілкування з водієм
15:17, 14 серпня 2010Разное
5454 0
Допомогла відеозйомка
У Вінницькій області звільнено інспектора Дорожньо-патрульної служби Управління Державтоінспекції за некоректне і грубе спілкування з водієм.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Вінницькій області.
10 серпня в Інтернеті було розповсюджено відеозйомку некоректного та образливого спілкування співробітника ДАІ з водієм у Гайсині Вінницької області.
За даним фактом співробітниками Інспекції по особовому складу Головного управління МВС України у Вінницькій області було проведено службову перевірку.
За її результатами інспектор ДПС був звільнений з органів внутрішніх справ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter