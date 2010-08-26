П’яний водій сокирою порубав автомобіль ДПС

У Вінницькій області п’яний водій сокирою порубав службовий автомобіль співробітників ДПС.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Вінницькій області.

25 серпня по спецлінії «102» надійшло повідомлення від жителів Козятина про те, що вулицями міста їздить автомобіль ВАЗ-2114, водій якого перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Співробітники ДПС побачили на дорозі перевернутий автомобіль сірого кольору, біля якого перебував сп’янілий чоловік, який сказав, що він є пасажиром, а водій за чимось пішов додому. Власник автомобіля, виходячи з подвір’я і побачивши біля своєї машини правоохоронців, схопив сокиру і почав нею бити службовий автомобіль співробітників ДПС.

Водій був затриманий та доставлений до медичного закладу для встановлення ступеню сп’яніння.

Чоловік затриманий, а його автомобіль доставлений на штрафмайданчик.

Прокуратурою Козятинського району вирішується питання про порушення кримінальної справи.