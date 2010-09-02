Які подарунки отримав бізнес від влади?

Напередодні Дня підприємця хочеться оцінити, що саме отримав бізнес протягом останніх шести місяців від влади. Адже розвиток малого та середнього бізнесу займав пріоритетне місце у передвиборчій програмі Януковича, про що підприємці були проінформовані персональними листами (дивіться тут) і про що не перестають говорити Президент та прем’єр-міністр і сьогодні.

Протягом шести місяців майже удвічі зросла заборгованість з ПВД, а ми і далі чуємо постійні обіцянки видати облігації та розпочати автоматичне відшкодування податку, доводимо перевіряючим своє право не тільки на отримання відшкодування, але й на здачу декларації. І хоча облігації знову дадуть можливість банкам заробити на реальній економіці, а автоматичне відшкодування зникло навіть з останньої редакції проекту Податкового кодексу, бізнес змушений чекати своїх же грошей і сплачувати за них авансом податки. Та сьогодні ми поки що маємо право на виплату мізерних коштів за невчасне відшкодування, в урядовому ж проекті Податкового кодексу цього права у виробників і експортерів вже немає.

У цьому році вже кілька раз Національним банком було знижено облікову ставку, але жодним чином це не вплинуло на зменшення кредитних ставок для бізнесу. Як не було у підприємців можливості отримати кредит під реальні проценти для розвитку виробництва, так і немає. А ось повертати кредити доводиться незалежно від обсягу реалізації, який досі не відновився внаслідок кризи.

Можливо, владою зменшено податкове навантаження на бізнес? На жаль, ні. Декларації приймають виключно у тих, хто забезпечує визначене податковим органом податкове навантаження. А для умільців-підприємців, які відправляють декларації поштою, податківці почали використовувати свій старий внутрішній наказ, за яким не приймають декларації для узгодження. Малому ж бізнесу з 17.07.10. необхідно додатково платити за себе в Пенсійний фонд, що збільшило фіскальне навантаження в 2,5-5 разів. І платити до Пенсійного фонду повинні усі – пенсіонери, інваліди і ті, за яких внесок вже сплатив роботодавець. Більше того, один із віце-премєр-міністрів обіцяє сьогодні повну ліквідацію спрощеної системи оподаткування.

Це стосовно обіцянок. А ще багато чого «зроблено» і з того, що нам не обіцяли.

Одним із перших рішень були рішення щодо ліквідації консультативно-дорадчих органів, які відстоювали інтереси бізнесу. Так, ліквідували Раду національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів та Міжвідомчу раду при Державній податковій адміністрації України, які були створені для забезпечення участі українського бізнесу у вирішенні складних питань, у зменшенні корупційних рішень уряду та для постійного офіційного діалогу. Не бере сьогодні участь в засіданнях уряду і голова Ради підприємців при Кабміні, хоча це давало б можливість запобігти прийняттю цілого ряду корупційних норм, які постійно ініціюються чиновниками і не можуть бути належно оцінені іншими бюрократами.

Вже діє розроблений урядом Азарова закон, який повністю нівелює положення іншого нового закону щодо обмежень перевірок податковими органами. Усім відома колізія Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)», завдяки якій податківці відмовлялись належним чином регламентувати свої перевірки. При попередньому уряді було розроблено зміни до цього Закону, які б зобов’язали податківців дотримуватись його норм. За поданням нинішнього уряду цей проект був прийнятий Верховною Радою, але разом із цим було прийнято і підписано Президентом і інший закон, який дозволяє працівникам податкових органів позапланово перевіряти усіх роботодавців і навіть тих, хто ними не є, але може бути. І сьогодні кожен підприємець зобов’язаний допустити на перевірку та огляд приміщень податківців, які мають інформацію про неналежне виконання платником податків своїх обов’язків роботодавця.

Крім додаткових перевірок зазначений вище закон обмежив валові витрати на поточний рік за рахунок збитків минулих періодів та ввів нову звітність для ефективних підприємств, що зробить український бізнес ще менш конкурентоспроможним.

Необхідно згадати також і про декларативний принцип, яким на рівні законів опікується народний депутат Королевська, і який в черговий раз зумів сплюндрувати діючий уряд. Нещодавно прийнятою на виконання закону постановою Кабміну «Про затвердження переліку певних дій щодо

провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта

господарювання вимогам законодавства» оренда будь-яких приміщень повинна здійснюватись виключно за наявності дозволу, а придбання енергозберігаючих технологій, матеріалів чи обладнання можна здійснювати тільки за наявності експертного висновку.

Стосовно незаконних дій представників влади при митному оформленні товарів підприємці вже втомились скаржитись. Ніхто з них не знає, яку митну вартість товарів встановлять митники та як довго і скільки разів буде оглядатись товар. А за все це платимо ми з вами, адже ціни на товари середньої цінової групи в Україні вищі, ніж у Великобританії.

Вже схвалено Верховною Радою і закон «Про єдиний соціальний внесок», яким кожен роботодавець з першого січня наступного року буде зобов’язаний сплачувати при виплаті заробітних плат від 40,2 до 52 відсотків від фонду оплати праці. І це при тому, що світова практика і наука свідчать: фіскальне навантаження на фонд оплати праці, яке перевищує 30 відсотків, стимулює тінізацію найманої праці.

Як адвокат, не можу не згадати ще один новий закон, згідно з яким адвокати тепер зобов’язані здійснювати фінансовий моніторинг операцій своїх клієнтів щодо купівлі-продажу нерухомості, утворення та забезпечення діяльності юридичних осіб і інших. Як це буде реалізовано на практиці, ще не визначено, але зрозуміло, що складно. Так само, як і в інших окремих напрямках підприємницької та господарської діяльності, які мають свої окремі рішення, що ускладнили їх роботу.

Зважаючи на все те, що за минулі шість місяців встигла зробити для українського бізнесу діюча влада, а також на проект Податкового кодексу, яким серед іншого вводяться збори за здійснення торгівлі і за надання послуг, хочу побажати нашим підприємцям сил і терпіння. Нам вже було тяжко в дев’яностих, але ми вистояли. Вистоїмо і сьогодні. Щоправда, хотілось би не стояти, а рости. Але і це у нас буде, адже ми будемо сильнішими!

Оксана Продан, м. Київ