Гуманітарний вантаж до Придністров’я може не дійти?

Міністр закордонних справ Борис Тарасюк вкотре звинуватив Росію в тому, що автоколона з продуктами харчування, медикаментами та засобами гігієни для Придністров’я є провокацією. Її мета - вплинути на українські парламентські вибори.

Аргументами на користь звинувачення слугували роздуми міністра про те, що Росія вирішила надати гуманітарну допомогу Придністров’ю саме за допомогою автотранспорту і саме за декілька днів до українських виборів. У новому прес-центрі «Нашої України» Тарасюк сьогодні також сказав, що за даними МЗС, із 24 КамАЗів та МАЗів два «везуть повітря у якості продовольства». Саме це, нібито, і є провокацією щодо України.

Звісно, здогадки цікаві. Але у чому ж полягає сама суть провокації? Конкретних пояснень щодо цього Тарасюк так і озвучив. Здогадуюся: той факт, що гуманітарна допомога транспортується не повітряним шляхом, наштовхує міністра на таку думку: Придністров’я разом з Росією звинуватять Україну в крадіжці вмісту двох автомобілів. Так, як це було щодо газу.

Особисто в мене складається враження, що слова Тарасюка про провокацію – це сильне перебільшення. Ну давайте не робити з мухи слона...

Михайло Студент, Харків