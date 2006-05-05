Відомий індійський гуру переписав ”Кама Сутру”

Відомий індійський гуру Діпак Чопру переписав стародавній трактат "Кама Сутра", представивши власну версію науки про кохання, повідомляє THE Times of India.

На думку духовного лідера, прийшла пора "знов винайти" "Кама Сутру", наповнивши її більш філософським, ніж плотським звучанням.

У культовий трактат Малланага Ватсьяяни, брахмана, що жив в 3-4 століттях нашої ери, Чопру вставив свої коментарі, "які виправлять невірні уявлення про секс і духовність".

Ілюстрації до нової версії "Кама Сутри" зробили сучасні індійські художники.

Стародавня "Кама Сутра" є не тільки трактатом про кохання, але також про те, як знайти істинне призначення в житті.

РІА "Новости"