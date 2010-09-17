Європа стурбована рейдерським захопленням найбільшої опозиційної партії України

Рожеві окуляри починають спадати з очей європейських політиків. Перші півроку нової української влади вони надавали перевагу політиці невтручання у внутрішні справи України, а інколи навіть і нахвалювали нас «за стабільність». Воно і зрозуміло – за Януковича Україна почала стрімко падати в обійми Росії, і Європі, яку така ситуація не влаштовує, нічого не лишалося, як тягнути нас на свій бік «пряником».

Але настав час «батога». Найвпливовіша на континенті Європейська народна партія в день візиту Віктора Януковича до Брюсселя в тому ж таки Брюсселі ухвалила резолюцію з різкою критикою української влади за згортання демократичних свобод.

Це дуже серйозний удар по Януковичу. Адже резолюцію ухвалила не просто політична партія, а політична сила, до складу якої входять практично всі лідери сучасної Європи. Президент Франції Ніколя Саркозі, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Франції Франсуа Фійон, голова Ради Європейського Союзу Герман ван Ромпей, голова Європарламенту Єжи Бузек, голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу – усі вони, ухваливши резолюцію ЄНП, дали публічного ляпаса брюссельському гостю.

Чому європейці вирішили більше не церемонитися з нинішньою владою в Україні? Чому обережну дипломатію змінила гостра критика? Відповідь знаходимо вже в першому абзаці Резолюції ЄНП: «Європейська народна партія… засуджує втручання держави у внутрішні справи основної опозиційної партії, що може завадити її участі в місцевих виборах у низці регіонів». Європейці зазначають, що таким втручанням є відмова представництв Мін’юсту реєструвати зміни в місцевих осередках партії, судові заборони на зміну керівників регіональних організацій, створення владою паралельних фальшивих партійних структур, а також репресивні дії та залякування податковими й іншими державними контролюючими органами місцевих партійних осередків та партійних активістів.

Обізнані в українських політичних реаліях легко зрозуміють, що йдеться про партію «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Це її влада Януковича – Азарова боїться настільки, що іде на грубі порушення Конституції та законів, використовує шалені гроші й зрадників – аби тільки не пустити «Батьківщину» на вибори.

Напередодні брюссельських подій Тимошенко написала відкритого листа до Центральної виборчої комісії. У ньому вона перелічила всі факти незаконного втручання влади у діяльність політичної партії. Тимошенко попередила ЦВК, що особи, виключені з партії за зраду, за повної підтримки команди Януковича формують фальшиві списки від «Батьківщини» й скріплюють їх рішеннями придворного Печерського райсуду столиці. «Чинна влада шляхом використання владних повноважень здійснює заходи, щоб спотворити результати виборів, - зазначила Тимошенко. – З цією метою під виглядом опозиційної політичної партії ВО "Батьківщина" формуються фіктивні осередки обласних організацій партії ВО "Батьківщина", зокрема, у Львівській та Київській областях. Подання від них підлягають відхиленню».

Центрвиборчком отримав цей лист і… на найближчому своєму засіданні поховав демократію, зареєструвавши саме фальшиві списки від «Батьківщини».

Відомий адвокат Сергій Власенко, який під час Помарачевої революції у Верховному Суді захистив вибір народу, назвав це засідання «другим за своєю брутальністю після засідання у 2004 році, коли переможцем сфальсифікованих виборів оголосили Віктора Януковича». Власенко переміг цілу систему 5 років тому, а тепер визнає, що Янукович виявився ще більш зухвалим та цинічним, ніж Кучма. «Ми знаємо, що в ході цих виборів влада почала застосовувати цілу низку схем, які мають абсолютну мету – обмежити або виключити участь партії «Батьківщина» у місцевих виборах. На жаль, у цьому задіяні і державні органи: це і підрозділи юстиції, і органи МВС, а також підпорядковані суди. За цією логікою ми не виключаємо, що завтра з’явиться судове рішення, згідно з яким Юлія Тимошенко не є головою партії «Батьківщина», - сказав Сергій Власенко.

Чому всі ці внутрішні події в Україні змусили європейців нарешті відкрити очі і голосно вказати Януковичу на неприпустимі речі?

Тому що Європейська народна партія захищає не Тимошенко, а фундаментальне право громадян України – право обирати. Адже влада, позбавляючи найбільшу опозиційну партію можливостей взяти участь у виборах, так само позбавляє сотні тисяч українців права обирати. Демократичні права для Європи – святе. Саме тому ЄНП у Резолюції різко закликала Президента Януковича та інших українських високопосадовців «припинити антидемократичну діяльність та будь-яке втручання у внутрішні справи опозиції, а також забезпечити її безперешкодну участь у місцевих виборах».

P.S. Влада Януковича настільки звикла до корупції та продажності, що її представниця Ганна Герман дозволила собі назвати Резолюцію ЄНП незбалансованою та виготовленою на замовлення Тимошенко. Саме для пані Герман Генсек Європейської народної партії (повторимось, партії Саркозі, Меркель, Берлусконі, Баррозу) Антоніо Лопес-Істуріс нагадав: «Сьогодні Резолюція лежить на столі прем’єр-міністрів Європейського Союзу. Вона - дуже збалансована, її підтримали всі наші партії-члени, всі наші лідери. Тому вона повинна послужити серйозним сигналом для діючої української влади».

Д-р Тарас Кузьо, науковий співробітник

Центр з питань трансатлантичних відносин, Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джона Хопкінса, Вашингтон, DC