Завтра саме час одружуватися

В Україні 10 жовтня 2010 року буде укладено 881 шлюб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України з посиланням на міністра Олександра ЛАВРИНОВИЧА, який відповів на запити ЗМІ щодо традиційної шлюбної активності у дні, коли в даті збігаються три однакові цифри, що за народними повір‘ями є вдалим днем для укладання шлюбу.

Мода на реєстрацію шлюбу в такі дні спостерігалася в Україні з 7 липня 2007 року, коли в даті збіглося три цифри 7. Проте цього року в РАЦСах України не лише не зафіксовано особливої активності бажаючих укласти шлюб, а й навпаки, кількість шлюбів, що буде укладена 10.10.2010, є меншою від середньої кількості шлюбів, які зазвичай реєструються у вихідні дні.

Певною мірою це пов‘язано з тим, що неділя в деяких РАЦСах є вихідним днем. Проте навіть у тих РАЦСах, які у неділю працюють, або працюватимуть на прохання бажаючих укласти шлюб 10 жовтня 2010 року, особливої активності молодят не зафіксовано.

Про це, за словами міністра юстиції, свідчать дані органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Міністерства юстиції щодо кількості заяв, поданих на реєстрацію шлюбу цього дня.

Лише в трьох областях кількість укладених шлюбів 10 жовтня перевищуватиме середній регіональний показник. Так, у Вінницькій області кількість заяв, поданих на реєстрацію шлюбу на 10 жовтня, майже на 20%, у Тернопільській області на 28%, у Волинській області на 52% перевищує кількість заяв, що подавалися на укладання шлюбу в інші вихідні дні року.

Водночас жодного шлюбу 10 жовтня не буде укладено у Криму, Донецькій, Львівській, Сумській, Черкаській областях.

Лише від 3 до 10 шлюбів буде укладено в Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, що на 80-90% менше звичайного показника для вихідних днів.

Загалом, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, 10 жовтня 2010 року в Україні буде укладено 881 шлюб, при тому, що в інші вихідні дні 2010 року в середньому реєструвалося майже по 3 тис. шлюбів.