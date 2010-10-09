На Дніпропетровщині зіткнулися два автобуси: загинуло немовля

На Дніпропетровщині внаслідок зіткнення двох автобусів загинуло немовля, ще трьох осіб травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 8 жовтня о 15.35 год. на автодорозі Сандрівка-Варварівка-Івано-Межирецьке водій автобуса Volkswagen не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом Shaolin, що рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП чотирьохмісячний пасажир автобуса Volkswagen загинув від отриманих травм, а водій та ще двоє пасажирів цього ж транспортного засобу отримали тілесні ушкодження різних ступенів важкості та були доставлені до Павлоградської районної лікарні.

Як з’ясувалося пізніше, автобус Volkswagen здійснював перевезення пасажирів на міжміському маршруті. На момент ДТП у цьому автобусі перебувало четверо пасажирів, а в автобусі Shaolin - 15.