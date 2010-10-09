Skoda виїхала на зустрічну та врізалася у ВАЗ: загинули четверо людей

Сьогодні вранці на 144-му кілометрі автодороги Житомир - Могилів-Подільський водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись у напрямку м. Вінниця, під час обгону іншого автомобіля не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем “ВАЗ-2109”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП обидва водії та двоє пасажирів автомобіля “ВАЗ” від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди. Ще один пасажир автомобіля “ВАЗ” отримав тілесні ушкодження.

Причини та обставини цієї ДТП з’ясовуються.