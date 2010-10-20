У лобовому зіткненні Daewoo та Infiniti загинуло троє людей

У вівторок о 15.20 в Арбузинському районі Миколаївської області на 101-му км автодороги Кіровоград - Платоново сталося лобове зіткнення автомобілів “Daewoo Lanos” та “Infiniti FX 35”.

Внаслідок ДТП три людини загинули і дві постраждали (з них один громадянин Росії), повідомляє прес-служба МНС.

Постраждалих госпіталізовано до Первомайської та Арбузинської центральних районних лікарень.

Причина дорожньо-транспортної події встановлюється. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Миколаївській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 90 ДТП, у яких загинуло 23 людини і 100 травмовано.