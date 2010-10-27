Податок на спиртне треба підвищувати за кожен градус

Німецькі політики запропонували новий податок на алкогольну продукцію, щоб знизити податкове навантаження на авіаперевезення, повідомляє Лента.ру з посиланням на RP-Online.

Прес-секретар з економічних питань фракції Вільної демократичної партії в бундестазі виступив з ініціативою запровадити пропорційний податок на міцність алкогольних напоїв.

Зокрема, з напою міцністю 20 градусів пропонується стягувати податок у розмірі 20 відсотків від продажної ціни (нетто). З пива міцністю 4,5 братиметься 4,5 відсотка податку, а з пляшки 45-градусної горілки, відповідно, 45 відсотків, тобто майже половина від збутової нетто-ціни. До цього також потрібно додати податок на додану вартість.

Новий пропорційний податок на алкоголь, повинен, як це відбулося з раніше схваленим урядом підвищенням податку на тютюн, замінити податки, які інакше лягли б на виробничу сферу.

Відповідно до прийнятої кабінетом Ангели Меркель масштабної програми економії бюджетних коштів, енергомісткі виробництва планувалося обкласти спеціальним "екологічним податком", надходження від якого мали б поступово зрости і скласти 1,5 мільярда євро за рік. Пізніше уряд дійшов висновку, що це може загрожувати економіці і переклав податкові обтяження на курців.

Пропорційний податок на міцність алкоголю, на думку авторів ініціативи, повинен у свою чергу частково замінити "екологічне мито на авіасполучення", яке відповідно до урядової програми економії бюджетних коштів повинні будуть платити німецькі авіаперевізники. Загальний обсяг надходжень від екологічного мита оцінюється в мільярд євро за рік. Зі свого боку ліберали з ВДП побоюються, що екологічний збір завдасть шкоди німецькій економіці.