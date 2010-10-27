Міністерство заборонить автобуси, переобладнані з вантажних

Міністерство транспорту і зв`язку України розраховує заборонити до середини 2012 року використання для перевезень пасажирів автобусів, переобладнаних з вантажних автобусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО після 8-го засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічного співробітництва РФ й України.

За його словами, дану заборону вже почнуть впроваджувати з 2011 року.

«Думаю, що в першій половині 2012 року буде заборонено до використання такі автобуси», - сказав міністр.

Щодо ініціативи міністерства ввести ремені безпеки при перевезенні пасажирів в автобусах, К.ЄФИМЕНКО відзначив, що це вже давно є європейською нормою.

У свою чергу міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН відзначив, що в Росії вже діє заборона на використання автобусів без ременів безпеки, а також заборонено переобладнання автобусів з вантажних на пасажирські.

Як повідомлялося, К.ЄФИМЕНКО виступає за те, що автобуси, які здійснюють пасажирські перевезення на міжміських і міжнародних маршрутах, мають бути обладнані обмежувачем швидкості, а пасажирські сидіння в них – ременями безпеки.