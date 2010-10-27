Ангелу Меркель кілька тижнів переслідував псих

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виявилася об`єктом переслідування психічно неврівноваженого чоловіка, повідомляє Лента.ру з посиланням на Bild. Протягом двох тижнів на вихідні йому вдалося двічі, незважаючи на охорону, потрапити на територію заміського будинку канцлера в окрузі Укермарк (Uckermark) в Бранденбурзі.

Вперше чоловік подзвонив у двері, коли вдома була сама Меркель. Удруге в заміському будинку канцлера був тільки її чоловік. Повідомляється, що чоловік затриманий. Йому близько 45 років, і він уже потрапляв у поле зору поліції: за кілька тижнів його помітили поруч з квартирою, яку канцлер знімає в центральному берлінському районі Мітте.

За попередніми даними, затриманий часом страждає на психічні розлади. Крім того, він був надзвичайно злий на Ангелу Меркель за те, що вона не відповідала особисто на листи, які він їй надсилав. Чоловіка помістили до відділення однієї з психіатричних клінік, де він проходить медикаментозне лікування.

Коли він буде виписаний і чи буде виписаний взагалі, не повідомляється. Інцидентом зайнялася прокуратура міста Нейруппін (Neuruppin). Залишається невідомим, як психічно неврівноважений зміг проникнути на територію, що охороняється, на краю невеликого села, де розташований заміський будинок канцлера.